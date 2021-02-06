Для того щоб тренування у домашніх умовах або тренажерному залі були ефективними, важливо розрахувати свою зону жироспалювання.

Що це таке і як дізнатися свої показники, щоб худнути, розповіла фітнес-експертка, нутриціологиня Катерина Медушкіна.

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Як зрозуміти, чи спалюється жир під час тренування? Та дуже просто – за частотою серцевих скорочень (ЧСС), інакше кажучи – за пульсом. Стежити за пульсом під час фізичного навантаження дуже важливо. По-перше, для того, щоб не перейти верхню межу, тобто вашу максимальну частоту – ЧСС max. По-друге, щоб знати, у якій пульсовій зоні ви знаходитеся,

– зазначила Медушкіна.

Як розрахувати ЧСС max

Для того щоб розрахувати ЧСС max, необхідно з 220 відняти ваш вік. Наприклад, якщо вам 35 років: ЧСС max = 220 - 35 = 185 ударів на хвилину.

Частота пульсу, при якій людина худне (жироспалювальна зона) – це 65-85% від максимального пульсу. Тобто в 35 років це буде близько 120-157 ударів на хвилину.

Зона жироспалювання розраховується індивідуально​ / Фото pixabay

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Медушкіна пояснила, що якщо людина робить 10 тисяч кроків у звичайному темпі щодня – схуднути це не допоможе, оскільки витрачається мало калорій. Для зниження ваги потрібно, щоб пульс піднявся до необхідної позначки, тільки тоді запуститься процес спалювання жирів.

Як заміряти пульс

Існує безліч якісних фітнес-браслетів для виміру пульсу. Якщо його немає, можна включити секундомір на телефоні і порахувати свій пульс за 6 секунд, після чого помножити на 10.