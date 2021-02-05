Упругие ягодицы: мастер спорта показала ТОП-10 упражнений для дома и зала
Для того чтобы ягодицы были красивыми и упругими, важно выполнять правильные упражнения. Делать это можно как в тренажерном зале, так и в домашних условиях.
Источник:Инстаграм Екатерины Кононовой
Лучшие упражнения показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова.
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Эти упражнения действительно рабочие и самые что ни на есть эффективные,
– отметила Кононова.
ТОП-10 упражнений для ягодиц
1. Приседания;
2. Выпады;
3. Становая;
4. Ягодичный мост;
5. Экстензия;
Правильные упражнения – залог красивых ягодиц / Фото yapokupayu
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6. Обратная экстензия;
7. Переразгибание бедра;
8. Разведение бедер;
Тренировку можно выполнять как в зале, так и в домашних условиях / Фото yapokupayu
9. Разножка;
10. Проходка.
Как выполнять упражнения – смотрите на видео:
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