Как накачать ягодицы: видео необычной тренировки со стулом в домашних условиях
Для того чтобы улучшить физическую форму и сделать фигуру идеальной, тренироваться можно дома со стулом.
Видео необычной тренировки в домашних условиях показала фитнес-блогер Татьяна Федорищева в своем Instagram.
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Перед тренировкой обязательно сделайте разминку – это поможет не травмироваться во время занятия.
Для выполнения упражнений от Федорищевой, понадобится стул с высотой сидения на уровне колен. Тренировка состоит из 7 упражнений.
Совет, который поможет почувствовать ягодицы: при подъеме делайте упор на пятку, и чувствуйте, как сокращаются ягодичные мышцы! – отметила Федорищева.
Татьяна Федорищева – известный фитнес-блогер / Фото tanyatgym, Instagram
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На каждое упражнение нужно отвести 30 секунд, далее следует 15 секунд отдыха. Повторить нужно в 3 подхода.
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