Для того щоб поліпшити фізичну форму і зробити фігуру ідеальною, тренуватися можна вдома зі стільцем.

Відео незвичайного тренування у домашніх умовах показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.

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Перед тренуванням обов'язково зробіть розминку – це допоможе не травмуватися під час заняття.

Рекомендація: підберіть максимально комфортний і зручний одяг, який не буде обмежувати ваші рухи.

Для виконання вправ від Федорищевої, знадобиться стілець з висотою сидіння на рівні колін. Тренування складається з 7 вправ.

Порада, яка допоможе відчути сідниці: при підйомі робіть упор на п'яту, і відчувайте, як скорочуються м'язи сідниць! – зазначила Федорищева.

Тетяна Федорищева – відома фітнес-блогерка / Фото tanyatgym, Instagram

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Важливо: не забувайте пити воду під час тренування.

На кожну вправу потрібно відвести 30 секунд, далі йде 15 секунд відпочинку. Повторити потрібно в 3 підходи.