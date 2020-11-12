Як накачати сідниці: відео незвичайного тренування зі стільцем в домашніх умовах
Для того щоб поліпшити фізичну форму і зробити фігуру ідеальною, тренуватися можна вдома зі стільцем.
Відео незвичайного тренування у домашніх умовах показала фітнес-блогерка Тетяна Федорищева у своєму Instagram.
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Перед тренуванням обов'язково зробіть розминку – це допоможе не травмуватися під час заняття.
Для виконання вправ від Федорищевої, знадобиться стілець з висотою сидіння на рівні колін. Тренування складається з 7 вправ.
Порада, яка допоможе відчути сідниці: при підйомі робіть упор на п'яту, і відчувайте, як скорочуються м'язи сідниць! – зазначила Федорищева.
Тетяна Федорищева – відома фітнес-блогерка / Фото tanyatgym, Instagram
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На кожну вправу потрібно відвести 30 секунд, далі йде 15 секунд відпочинку. Повторити потрібно в 3 підходи.
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