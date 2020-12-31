От этих упражнений ягодицы будут гореть огнем. Выполняйте их регулярно и скоро увидите реальный результат.

Эта тренировка была создана специально для тех, кто хочет накачать ягодицы в домашних условиях . Комплекс упражнений предлагает блог fitgirltutorial .

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Ягодицы можно накачать в домашних условиях / Фото Championat

Инвентарь

Для выполнения упражнений вам понадобится только стул со спинкой. Лучше выбирать модель, которая является устойчивой и имеет толстые ножки: так тренироваться будет удобно и безопасно.

Техника выполнения упражнений

Этот комплекс содержит разнообразные приседания. Стул используют как опору. Во время выполнения упражнений заботьтесь о том, чтобы ваши ступни были расположены на одном уровне с коленями. Не делайте упражнения через боль и неприятные ощущения.

Во время этой тренировки колени значительно нагружаются, поэтому обязательно разогрейтесь перед тем, как приступить к упражнениям.



Обязательно разогревайте колени перед тренировкой с приседаниями / Фото Worldclassmag

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Комплекс для ягодиц