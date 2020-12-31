Від цих вправ сідниці горітимуть вогнем. Виконуйте їх регулярно і скоро побачите реальний результат.

Це тренування було створене спеціально для тих, хто хоче накачати сідниці в домашніх умовах. Комплекс вправ пропонує блог fitgirltutorial.

Читайте Названа безпечна швидкість втрати ваги



Сідниці можна накачати в домашніх умовах / Фото Championat

Інвентар

Для виконання вправ вам знадобиться тільки стілець зі спинкою. Краще обирати модель, що є стійкою та має товсті ніжки: так тренуватися буде зручно та безпечно.

Техніка виконання вправ

Цей комплекс вміщує різноманітні присідання. Стілець використовують як опору. Під час виконання вправ дбайте про те, щоб ваші ступні були розташовані на одному рівні з колінами. Не виконуйте вправи через біль та неприємні відчуття.

Під час цього тренування коліна значно навантажуються, тому обов'язково розігрійтеся перед тим, як приступити до вправ.



Обов'язково розігрівайте коліна перед тренуванням з присіданнями / Фото Worldclassmag

Корисно Комплекс вправ від сутулості для будь-якого віку: відчуйте полегшення, вирівнявши спину

Комплекс для сідниць

Як виконувати вправи, перегляньте на відео: