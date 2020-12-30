Багато людей хочуть позбутися від зайвих кілограмів якомога швидше, адже нове тіло має масу переваг.

Однак існує безпечна швидкість зниження ваги. Яка - розповіла фітнес-тренерка з нікнеймом fat killers в Instagram.

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Зробивши запит у гуглі, ви знайдете різні цифри безпечної втрати ваги для організму, наприклад: від 500 до 900 г на тиждень; до 2 кг на тиждень; близько 1% власної ваги на тиждень; від 2% до 3% початкової маси на місяць; від 2 до 3 кг на місяць; від 3 до 5 кг на місяць при ідеальній дієті, – зазначила фітнес-тренерка.

Вона пояснила, що вказані значення суттєво відрізняються. Вся справа у тому, що для дівчини, у якої 1-2 кг зайвих – значення буде одне, а для чоловіка з вагою 150 кг – інше.

Для чоловіків і жінок безпечна швидкість втрати ваги буде різною / Фото fraza

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Безпечна швидкість втрати ваги:

різна для чоловіків і жінок при правильному схудненні за рахунок жирової тканини – у тому числі при фітнес-тренуваннях;

при правильному схудненні за рахунок жирової тканини – у тому числі при фітнес-тренуваннях; виражається у відсотках від початкової маси тіла людини, яка худне.

На думку фахівців, дієти з добовою калорійністю менше 1000 Ккал небезпечні для здоров'я при тривалому застосуванні.