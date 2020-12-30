Названа безопасная скорость потери веса
Многие люди хотят избавиться от лишних килограммов как можно скорее, ведь новое тело имеет массу преимуществ.
Однако существует безопасная скорость снижения веса. Какая – рассказала фитнес-тренер с никнеймом fat killers в Instagram.
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Сделав запрос в гугле, вы найдете различные цифры безопасной потери веса для организма, например: от 500 до 900 г в неделю; до 2 кг илограмм в неделю; около 1% собственного веса в неделю; от 2% до 3% начальной массы в месяц; от 2 до 3 кг в месяц; от 3 до 5 кг в месяц при идеальной диете, – отметила фитнес-тренер.
Она пояснила, что указанные значения существенно отличаются. Все дело в том, что для девушки, у которой 1-2 кг лишних – значение будет одно, а для мужчины с весом 150 кг – другое.
Для мужчин и женщин безопасная скорость потери веса будет разной / Фото fraza
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Безопасная скорость потери веса:
- разная для мужчин и женщин при правильном похудении за счет жировой ткани – в том числе при фитнес-тренировках;
- выражается в процентах от начальной массы тела худеющего человека.
По мнению специалистов, диеты с суточной калорийностью менее 1000 Ккал небезопасны для здоровья при длительном применении.
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