Если вам надоели жировы складки на животе и боках, а талию вы не можете "найти" на своем теле, пора ввести в свою жизнь новые правила.

Как избавиться от низа живота и боков, а также обрести красивую талию, показала мастер спорта Украины по бодибилдингу, вице-чемпионка Украины IFBB 2019 Екатерина Кононова в своем Instagram.

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Надоел жир на животе и боках!? Испробовали кучу упражнений на мышцы пресса и ничего не работает? Жировые складки на животе не только выглядят плохо, но и могут привести к диабету и болезням сердца. Я помогу убрать этот ненавистный спасательный круг на животе, – отметила Кононова.

Она назвала 4 привычки, которые помогут привести себя в порядок.

1. Питание. Для похудения необходимо составить сбалансированный рацион с небольшим дефицитом.

2. Кардио упражнения в 1 зоне (зона жиросжигания – окисление жирных кислот).

Внимание! Важно учитывать формулу пульсовой зоны жиросжигания: 220 – ваш возраст = максимальная ЧСС (частота сердечных сокращений). Диапазон для работы – 60-70% от максимальной ЧСС, т.е. максимальную ЧСС умножаем на 0,6 и на 0,7.

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3. Работа над поперечной мышцей живота.

4. Кононова также рекомендует добавить БАД Yohimbine (5 мг за 30 минут до тренировки и 5 мг сразу после), однако это решение каждый человек должен принимать самостоятельно.