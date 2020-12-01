Гормональный живот – проблема, с которой сталкиваются десятки тысяч женщин и мужчин. Однако мало кто знает, почему он появляется.

Какие причины появления гормонального живота и как с ним бороться, рассказала известный фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в своем Instagram.

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Причины появления гормонального живота

высокий уровень гормона кортизол;

диабет;

гипотиреоз;

инсулинорезистентность;

повышенное содержание мужских половых гормонов или недостаток женских;

другие гормональные проблемы.

Фитнес-эксперт привела примеры двух видов гормонального живота.

Кортизоловый живот – дряблый и мягкий, жир распределен по всей поверхности. Появляется из-за повышенного кортизола (гормона стресса). А гормон-антагонист кортизола – инсулин. Вы нервничаете, появляется тяга к сладкому (самый быстрый способ поднять инсулин), вы его съедаете, происходит выброс инсулина – инсулин "гасит" кортизол, – отметила Медушкина.

По ее словам, пока человек будет заедать стресс и не выстроит правильный рацион, живот продолжит расти.

Гормональный живот появляется по нескольким причинам / Фото ОТВ

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Второй вид – гормональный живот, который растет из-за нарушения баланса женских и мужских половых гормонов (тестостерона, эстрогена и прогестерона).

Гормоны строятся из того, что вы получаете с питанием. И с помощью него можно наладить обменные процессы и скомпенсировать гормональный фон. Например, эстроген и прогестерон строятся из жиров. Чтобы поддержать их построение, нужно употреблять продукты, богатые жирами: сливочное масло, жирные молочные продукты, яйца, можно побаловать себя иногда кусочком сала, – пояснила Екатерина Медушкина.

Она порекомендовала включить в рацион жирные кислоты Омега-3: жирные сорта рыбы, рыбий жир, льняное и конопляное масло (норма - 1,1 мг/сутки).

Также важно помнить о клетчатке в виде злаковых каш, цельнозерновых макарон и хлеба, зелени и овощей.

Она не только дает долгое чувство насыщения, но и помогает размножению полезной микрофлоры кишечника. И, конечно, помним про калорийность и баланс БЖУ, – резюмировала Медушкина.