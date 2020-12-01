Гормональний живіт: причини появи та як його позбутися
Гормональний живіт – проблема, з якою стикаються десятки тисяч жінок і чоловіків. Проте мало хто знає, чому він з'являється.
Які причини появи гормонального живота та як з ним боротися, розповіла відома фітнес-експертка Катерина Медушкіна в своєму Instagram.
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Причини появи гормонального живота
- високий рівень гормону кортизолу;
- діабет;
- гіпотиреоз;
- інсулінорезистентність;
- підвищений вміст чоловічих статевих гормонів або недолік жіночих;
- інші гормональні проблеми.
Фітнес-експертка навела приклади двох видів гормонального живота.
Кортизоловий живіт – в'ялий і м'який, жир розподілений по всій поверхні. З'являється через підвищений кортизол (гормон стресу). А гормон-антагоніст кортизолу – інсулін. Ви нервуєте, з'являється тяга до солодкого (найшвидший спосіб підняти інсулін), ви його з'їдаєте, відбувається викид інсуліну – інсулін "гасить" кортизол, – зазначила Медушкіна.
За її словами, поки людина буде заїдати стрес і не збудує правильний раціон, живіт продовжить рости.
Гормональний живіт з'являється з кількох причин / Фото ОТВ
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Другий вид – гормональний живіт, який росте через порушення балансу жіночих і чоловічих статевих гормонів (тестостерону, естрогену і прогестерону).
Гормони будуються з того, що ви отримуєте з харчуванням. І за допомогою нього можна налагодити обмінні процеси і компенсувати гормональний фон. Наприклад, естроген і прогестерон будуються з жирів. Щоб підтримати їх побудову, потрібно вживати продукти, багаті жирами: вершкове масло, жирні молочні продукти, яйця, можна побалувати себе іноді шматочком сала, – пояснила Катерина Медушкіна.
Вона порекомендувала включити в раціон жирні кислоти Омега-3: жирні сорти риби, риб'ячий жир, лляне і конопляне масло (норма – 1,1 мг / добу).
Також важливо пам'ятати про клітковину у вигляді злакових каш, цільнозернових макаронів і хліба, зелені і овочів.
Вона не тільки дає довге відчуття насичення, але й допомагає розмноженню корисної мікрофлори кишечника. І, звичайно, пам'ятаємо про калорійність і баланс БЖУ, – резюмувала Медушкіна.
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