Якщо вам набридли жирові складки на животі і боках, а талію ви не можете "знайти" на своєму тілі, час ввести в своє життя нові правила.

Як позбутися від низу живота і боків, а також знайти гарну талію, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.

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Набрид жир на животі і боках!? Випробували купу вправ на м'язи преса і нічого не працює? Жирові складки на животі не тільки виглядають погано, але і можуть призвести до діабету і хвороб серця. Я допоможу прибрати цей ненависний рятувальний круг на животі, – зазначила Кононова.

Вона назвала 4 звички, які допоможуть привести себе в порядок.

1. Харчування. Для схуднення необхідно скласти збалансований раціон з невеликим дефіцитом.

2. Кардіо вправи в 1 зоні (зона спалювання жирів – окислення жирних кислот).

Увага! Важливо враховувати формулу пульсової зони жироспалювання: 220 – ваш вік = максимальна ЧСС (частота серцевих скорочень). Діапазон для роботи – 60-70% від максимальної ЧСС, тобто максимальну ЧСС множимо на 0,6 і на 0,7.

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3. Робота над поперечним м'язом живота.

4. Кононова також рекомендує додати БАД Yohimbine (5 мг за 30 хвилин до тренування і 5 мг відразу після), проте це рішення кожна людина повинна приймати самостійно.