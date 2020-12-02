Як "знайти" талію і позбутися від живота і боків: відео
Якщо вам набридли жирові складки на животі і боках, а талію ви не можете "знайти" на своєму тілі, час ввести в своє життя нові правила.
Як позбутися від низу живота і боків, а також знайти гарну талію, показала майстриня спорту України з бодібілдингу, віце-чемпіонка України IFBB 2019 Катерина Кононова у своєму Instagram.
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Набрид жир на животі і боках!? Випробували купу вправ на м'язи преса і нічого не працює? Жирові складки на животі не тільки виглядають погано, але і можуть призвести до діабету і хвороб серця. Я допоможу прибрати цей ненависний рятувальний круг на животі, – зазначила Кононова.
Вона назвала 4 звички, які допоможуть привести себе в порядок.
1. Харчування. Для схуднення необхідно скласти збалансований раціон з невеликим дефіцитом.
2. Кардіо вправи в 1 зоні (зона спалювання жирів – окислення жирних кислот).
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3. Робота над поперечним м'язом живота.
4. Кононова також рекомендує додати БАД Yohimbine (5 мг за 30 хвилин до тренування і 5 мг відразу після), проте це рішення кожна людина повинна приймати самостійно.
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