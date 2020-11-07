Как начать заниматься конным спортом: советы и нюансы
С каждым годом конный спорт становится все более популярным и завоевывает все больше поклонников.
Как начать заниматься верховой ездой, и что для этого понадобится, рассказывает Active 24.
Читайте Конный спорт: что это такое и в чем его особенности
Где заниматься и сколько
Если вы приняли решение заниматься верховой ездой, необходимо определиться, где именно вы будете это делать. Если речь не идет о профессиональном спорте, достаточно индивидуальных занятий с тренером 1-2 раза в неделю.
С помощью опытного всадника, вы сможете научиться посадке и технике езды. Также можно посещать групповые занятия. Довольно часто их делят на 3 этапа:
- для новичков, где поясняют технику безопасности, учат седлать лошадь, ездить шагом и рысью;
- на втором этапе отрабатывается техника езды шагом, рысью и галопом;
- на третьем этапе обучают остальным навыкам езды.
В первое время занятия проходят на плацу или в манеже – это наиболее безопасно для новичка.
Для обучения выберите опытного тренера и место / Фото horseua
Интересно Спорт для новичков: как не навредить здоровью
Как вести себя с лошадью
- Всадник должен уметь контролировать свои эмоции – лошадь чувствует настроение наездника и не всегда поддается контролю.
- Начинающий наездник должен "чувствовать" лошадь и управлять ею.
- Находясь в седле, нужно сконцентрироваться, не впадать в панику и не показывать лошади свой страх.
- Контакт с лошадью начинается до тренировки: обязательно общайтесь с ней.
- Кормить лошадь после тренировки запрещено – это может навредить ее здоровью. Все угощения лучше отдавать до занятия.
- Никогда не игнорируйте правила безопасности – не подходите к лошади сзади, иначе она может инстинктивно вас ударить.
- Если на манеже несколько лошадей – держите дистанцию в 2-3 метра.
Лошади чувствуют настроение всадника, поэтому нельзя показывать страх / Фото kohuku
Поделиться новостью