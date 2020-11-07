С каждым годом конный спорт становится все более популярным и завоевывает все больше поклонников.

Как начать заниматься верховой ездой, и что для этого понадобится, рассказывает Active 24.

Читайте Конный спорт: что это такое и в чем его особенности

Где заниматься и сколько

Если вы приняли решение заниматься верховой ездой, необходимо определиться, где именно вы будете это делать. Если речь не идет о профессиональном спорте, достаточно индивидуальных занятий с тренером 1-2 раза в неделю.

Важно: перед тем как заняться верховой ездой, проконсультируйтесь с врачом. Катание на лошади не рекомендуется при воспалительных заболеваниях внутренних органов, варикозном расширении вен, болезнях органов малого таза и суставов.

С помощью опытного всадника, вы сможете научиться посадке и технике езды. Также можно посещать групповые занятия. Довольно часто их делят на 3 этапа:

для новичков, где поясняют технику безопасности, учат седлать лошадь, ездить шагом и рысью;

на втором этапе отрабатывается техника езды шагом, рысью и галопом;

на третьем этапе обучают остальным навыкам езды.

В первое время занятия проходят на плацу или в манеже – это наиболее безопасно для новичка.

Для обучения выберите опытного тренера и место / Фото horseua

Интересно Спорт для новичков: как не навредить здоровью

Как вести себя с лошадью

Всадник должен уметь контролировать свои эмоции – лошадь чувствует настроение наездника и не всегда поддается контролю.

Начинающий наездник должен "чувствовать" лошадь и управлять ею.

Находясь в седле, нужно сконцентрироваться, не впадать в панику и не показывать лошади свой страх.

Контакт с лошадью начинается до тренировки: обязательно общайтесь с ней.

Для верховой езды подберите стрейчевые брюки или лосины, закрытую обувь и свободную кофту. В холодное время года не забывайте о перчатках.

Кормить лошадь после тренировки запрещено – это может навредить ее здоровью. Все угощения лучше отдавать до занятия.

Никогда не игнорируйте правила безопасности – не подходите к лошади сзади, иначе она может инстинктивно вас ударить.

Если на манеже несколько лошадей – держите дистанцию в 2-3 метра.

Лошади чувствуют настроение всадника, поэтому нельзя показывать страх / Фото kohuku