З кожним роком кінний спорт стає все більш популярним і завойовує все більше прихильників.

Як почати займатися верховою їздою, і що для цього знадобиться, розповідає Active 24.

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Де займатися і скільки

Якщо ви вирішили займатися верховою їздою, необхідно визначитися, де саме ви будете це робити. Якщо не йдеться про професійний спорт, достатньо індивідуальних занять з досвідченим тренером 1-2 рази на тиждень.

Важливо: перед тим як зайнятися верховою їздою, проконсультуйтеся з лікарем. Катання на коні не рекомендується при запальних захворюваннях внутрішніх органів, варикозному розширенні вен, хворобах органів малого тазу та суглобів.

За допомогою досвідченого вершника, ви зможете навчитися посадці і техніці їзди. Також можна відвідувати групові заняття. Досить часто їх ділять на 3 етапи:

для новачків, де пояснюють техніку безпеки, вчать сідлати коня, їздити кроком і риссю;

на другому етапі відпрацьовується техніка їзди кроком, риссю і галопом;

на третьому етапі навчають іншим навичкам їзди.

У перший час заняття проходять на плацу чи в манежі – це найбезпечніше для новачка.

Для навчання виберіть досвідченого тренера і місце​ / Фото horseua

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Як поводитися з конем

Вершник повинен вміти контролювати свої емоції – кінь відчуває настрій наїзника і не завжди піддається контролю.

Наїзник-початківець повинен "відчувати" коня і керувати ним.

Перебуваючи у сідлі, потрібно сконцентруватися, не впадати в паніку і не показувати коню свій страх.

Контакт з конем починається до тренування: обов'язково спілкуйтеся з ним.

Для верхової їзди підберіть стрейчеві штани або лосини, закрите взуття і вільну кофту. У холодну пору року не забувайте про рукавички.

Годувати коня після тренування заборонено – це може нашкодити його здоров'ю. Всі частування краще віддавати до заняття.

Ніколи не ігноруйте правила безпеки – не підходьте до коня ззаду, інакше він може інстинктивно вас вдарити.

Якщо на манежі кілька коней – тримайте дистанцію в 2-3 метра.

Коні відчувають настрій вершника, тому не можна показувати страх / Фото kohuku