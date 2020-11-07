Як почати займатися кінним спортом: поради і нюанси
З кожним роком кінний спорт стає все більш популярним і завойовує все більше прихильників.
Як почати займатися верховою їздою, і що для цього знадобиться, розповідає Active 24.
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Де займатися і скільки
Якщо ви вирішили займатися верховою їздою, необхідно визначитися, де саме ви будете це робити. Якщо не йдеться про професійний спорт, достатньо індивідуальних занять з досвідченим тренером 1-2 рази на тиждень.
За допомогою досвідченого вершника, ви зможете навчитися посадці і техніці їзди. Також можна відвідувати групові заняття. Досить часто їх ділять на 3 етапи:
- для новачків, де пояснюють техніку безпеки, вчать сідлати коня, їздити кроком і риссю;
- на другому етапі відпрацьовується техніка їзди кроком, риссю і галопом;
- на третьому етапі навчають іншим навичкам їзди.
У перший час заняття проходять на плацу чи в манежі – це найбезпечніше для новачка.
Для навчання виберіть досвідченого тренера і місце / Фото horseua
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Як поводитися з конем
- Вершник повинен вміти контролювати свої емоції – кінь відчуває настрій наїзника і не завжди піддається контролю.
- Наїзник-початківець повинен "відчувати" коня і керувати ним.
- Перебуваючи у сідлі, потрібно сконцентруватися, не впадати в паніку і не показувати коню свій страх.
- Контакт з конем починається до тренування: обов'язково спілкуйтеся з ним.
- Годувати коня після тренування заборонено – це може нашкодити його здоров'ю. Всі частування краще віддавати до заняття.
- Ніколи не ігноруйте правила безпеки – не підходьте до коня ззаду, інакше він може інстинктивно вас вдарити.
- Якщо на манежі кілька коней – тримайте дистанцію в 2-3 метра.
Коні відчувають настрій вершника, тому не можна показувати страх / Фото kohuku
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