Кінний спорт: що це таке і в чому його особливості
Кінний спорт – хобі мільйона людей по всьому світу, яке приносить масу користі і задоволення.
Що ж таке кінний спорт і в чому його особливості, розповідає Active 24.
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Кінний спортЇзда на конях, змагання і різноманітні вправи, під час яких вершник взаємодіє з конем. З 1900 року кінний спорт є олімпійським видом спорту.
Види
Офіційно існує кілька видів кінного спорту:
- виїздки;
- конкур (перешкоди долаються у певному порядку);
- триборство (манежна їзда, крос або ж польові випробування та конкур);
- драйвінг (змагання на упряжках);
- рейвінг;
- дистанційні кінні пробіги;
- вольтижування (гімнастичні і акробатичні елементи під час кругової верхової їзди).
Вперше коня приручили у Середній Азії, Скандинавії та Ірані в IV-III столітті до н.е. / Фото mixsport
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Кінний спорт: у чому особливості та переваги
- Фізичні навантаження при заняттях верховою їздою розподіляються на м'язи і майже не зачіпають суглоби і кістки.
- Верхова їзда розвиває цілеспрямованість, швидкість реакції, почуття впевненості і самостійність.
- Спілкування з конем вчить людей любові до тварин, розуміння, співчуття, поваги і роботі в команді.
Кінний спорт корисний як для дітей, так і для дорослих / Фото Pixabay
Мінуси
Верхова їзда має кілька протипоказань:
- Остеопороз;
- Серцева недостатність;
- Гіпертонія;
- Захворювання судин;
- Ниркова недостатність.
Якщо ви любите коней і вирішили зайнятися верховою їздою, – обов'язково пройдіть обстеження і проконсультуйтеся з лікарем.
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