Кінний спорт – хобі мільйона людей по всьому світу, яке приносить масу користі і задоволення.

Що ж таке кінний спорт і в чому його особливості, розповідає Active 24.

Читайте Спорт для новачків: як не нашкодити здоров'ю

Кінний спорт Їзда на конях, змагання і різноманітні вправи, під час яких вершник взаємодіє з конем. З 1900 року кінний спорт є олімпійським видом спорту.

Види

Офіційно існує кілька видів кінного спорту:

виїздки;

конкур (перешкоди долаються у певному порядку);

триборство (манежна їзда, крос або ж польові випробування та конкур);

драйвінг (змагання на упряжках);

рейвінг;

дистанційні кінні пробіги;

вольтижування (гімнастичні і акробатичні елементи під час кругової верхової їзди).

Вперше коня приручили у Середній Азії, Скандинавії та Ірані в IV-III столітті до н.е. / Фото mixsport

Актуально 3 причини почати займатися спортом восени

Верхова їзда користується популярністю не лише серед професіоналів – вона отримала любов мільйонів людей по всьому світу.

Кінний спорт: у чому особливості та переваги

Фізичні навантаження при заняттях верховою їздою розподіляються на м'язи і майже не зачіпають суглоби і кістки.

Верхова їзда розвиває цілеспрямованість, швидкість реакції, почуття впевненості і самостійність.

Спілкування з конем вчить людей любові до тварин, розуміння, співчуття, поваги і роботі в команді.

Кінний спорт корисний як для дітей, так і для дорослих / Фото Pixabay

Мінуси

Верхова їзда має кілька протипоказань:

Остеопороз;

Серцева недостатність;

Гіпертонія;

Захворювання судин;

Ниркова недостатність.

Якщо ви любите коней і вирішили зайнятися верховою їздою, – обов'язково пройдіть обстеження і проконсультуйтеся з лікарем.