Конный спорт: что это такое и в чем его особенности
Конный спорт – хобби миллиона людей по всему миру, которое приносит массу пользы и удовольствия.
Что же такое конный спорт и в чем его особенности, рассказывает Active 24.
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Конный спортЕзда на лошадях, соревнования и разнообразные упражнения, во время которых всадник взаимодействует с лошадью. С 1900 года конный спорт является олимпийским видом спорта.
Виды
Официально существует несколько видов конного спорта:
- выездка;
- конкур (препятствия преодолеваются в определенном порядке);
- троеборье (манежная езда, кросс или же полевые испытания и конкур);
- драйвинг (соревнования на упряжках);
- рейвинг;
- дистанционные конные пробеги;
- вольтажировка (гимнастические и акробатические элементы во время круговой верховой езды).
Впервые лошадь приручили в Средней Азии, Скандинавии и Иране в IV-III веке до н.э. / Фото mixsport
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Конный спорт: в чем особенности и преимущества
- Физические нагрузки при занятиях верховой ездой распределяются на мышцы и почти не затрагивают суставы и кости.
- Верховая езда развивает целеустремленность, скорость реакции, чувство уверенности и самостоятельность.
- Общение с лошадью учит людей любви к животным, пониманию, состраданию, уважению и работе в команде.
Конный спорт полезен как для детей, так и для взрослых / Фото Pixabay
Минусы
Верховая езда имеет несколько противопоказаний:
- Остеопороз;
- Сердечная недостаточность;
- Гипертония;
- Заболевания сосудов;
- Почечная недостаточность.
Если вы любите лошадей и решили заняться верховой ездой, – обязательно пройдите обследование и проконсультируйтесь с доктором.
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