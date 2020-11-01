Конный спорт – хобби миллиона людей по всему миру, которое приносит массу пользы и удовольствия.

Что же такое конный спорт и в чем его особенности, рассказывает Active 24.

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Конный спорт Езда на лошадях, соревнования и разнообразные упражнения, во время которых всадник взаимодействует с лошадью. С 1900 года конный спорт является олимпийским видом спорта.

Виды

Официально существует несколько видов конного спорта:

выездка;

конкур (препятствия преодолеваются в определенном порядке);

троеборье (манежная езда, кросс или же полевые испытания и конкур);

драйвинг (соревнования на упряжках);

рейвинг;

дистанционные конные пробеги;

вольтажировка (гимнастические и акробатические элементы во время круговой верховой езды).

Впервые лошадь приручили в Средней Азии, Скандинавии и Иране в IV-III веке до н.э. / Фото mixsport

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Верховая езда пользуется популярностью не только среди профессионалов – она получила любовь миллионов людей по всему миру.

Конный спорт: в чем особенности и преимущества

Физические нагрузки при занятиях верховой ездой распределяются на мышцы и почти не затрагивают суставы и кости.

Верховая езда развивает целеустремленность, скорость реакции, чувство уверенности и самостоятельность.

Общение с лошадью учит людей любви к животным, пониманию, состраданию, уважению и работе в команде.

Конный спорт полезен как для детей, так и для взрослых / Фото Pixabay

Минусы

Верховая езда имеет несколько противопоказаний:

Остеопороз;

Сердечная недостаточность;

Гипертония;

Заболевания сосудов;

Почечная недостаточность.

Если вы любите лошадей и решили заняться верховой ездой, – обязательно пройдите обследование и проконсультируйтесь с доктором.