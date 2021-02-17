Многие люди объясняют набор лишних килограммов гормональными нарушениями. Однако не все так просто, как кажется на первый взгляд.

Как связан избыточный вес и гормональный сбой, рассказала нутрициолог, фитнес-эксперт Екатерина Медушкина.

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Гормональные нарушения – это практически всегда следствие вашего образа жизни – несбалансированного питания, отсутствия движения, ожирения!

– отметила Медушкина.

Она пояснила, что бывают и редкие случаи, когда эндокринные проблемы могут возникать и по другим причинам. Например, из-за генетических мутаций, врожденных дисфункций органов или травм.

Однако у большинства людей сначала появляется избыточный вес и уже в результате этого возникают гормональные нарушения.

По словам Медушкиной, гормональный сбой является следствием лишнего веса / Фото pinterest

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И в более 90% случаев ожирение вызвано перееданием! И только в 5% – нарушениями в метаболизме, а не наоборот! И это касается не только инсулинорезистентности, а также и перекосов в выработке других гормонов: тестостерон, кортизол, гормон роста, тироксин и множество других,

– пояснила нутрициолог.

По ее словам, к факторам, которые провоцируют эти заболевания, можно отнести избыточное питание и гиподинамию.

Кроме того, фитнес-эксперт подчеркнула, что ситуацию со здоровьем можно значительно улучшить. Для этого нужно наладить питание.