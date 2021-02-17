Набір ваги через гормональний збій: нутриціологиня прояснила важливий момент
Багато людей пояснюють набір зайвих кілограмів гормональними порушеннями. Однак не все так просто, як здається на перший погляд.
Джерело:Інстаграм Катерини Медушкіної
Як пов'язана надмірна вага і гормональний збій, розповіла нутриціологиня, фітнес-експертка Катерина Медушкіна.
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Гормональні порушення – це практично завжди наслідок вашого способу життя – незбалансованого харчування, відсутності руху, ожиріння!
– зазначила Медушкіна.
Вона пояснила, що бувають і рідкісні випадки, коли ендокринні проблеми можуть виникати і з інших причин. Наприклад, через генетичні мутації, вроджені дисфункції органів або травми.
Однак у більшості людей спочатку з'являється надлишкова вага і вже в результаті цього виникають гормональні порушення.
За словами Медушкіної, гормональний збій є наслідком зайвої ваги / Фото pinterest
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І в понад 90% випадків ожиріння викликано переїданням! І лише у 5% – порушеннями у метаболізмі, а не навпаки! І це стосується не тільки інсулінорезистентності, а також і перекосів у виробленні інших гормонів: тестостерон, кортизол, гормон росту, тироксин і безліч інших,
– пояснила нутриціологиня.
За її словами, до чинників, які провокують ці захворювання, можна віднести надмірне харчування і гіподинамію.
Крім того, фітнес-експертка підкреслила, що ситуацію зі здоров'ям можна значно поліпшити. Для цього потрібно налагодити харчування.
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