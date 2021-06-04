Как пишет Андрей Невский, кето-диета появилась как средство борьбы с эпилепсией. Она практически исключает углеводы, заменяя их жирами, и включает много воды. На этой диете жиросжигающий эффект основан якобы на том, что при недостатке быстрых и сложных углеводов запускается кетоз – процесс получения энергии из жира. В итоге вместо глюкозы мозг в качестве энергии использует кетоновые тела.
И еще Чем опасно голодание: факты, которых вы не знали
Правда в том, что кетоз сам по себе не поможет похудеть, если не создан дефицит калорий в питании,
– отметил диетолог.
На кето-диете можно сбросить лишние килограммы, говорит Невский. Большое количество жиров помогает контролировать голод и держать низкую калорийность. Если хотите попробовать, приготовьтесь и к не очень приятным моментам.
Если не создан дефицит калорий – кето-диета бессильна / Фото unsplash
Углеводы – это источник глюкозы, которую нельзя полноценно заменить кетоновыми телами. Это как бросить в печку сырые ветви вместо хороших дров: гореть тоже будет, но слабо. Недостаток нужного топлива приводит к снижению мозговой активности,
– говорит Андрей Невский.
Кроме этого, на такой схеме питания меняется водный и минеральный баланс. Брак натрия, магния и кальция приводит к судорогам и нарушениям опорно-двигательного аппарата. А недостаток клетчатки – к нарушениям желудочно-кишечного тракта. Чтобы сохранить оптимальное самочувствие, приходится постоянно принимать добавки.
На противоестественные процессы организм реагирует слабостью, тошнотой, рвотой, образованием камней в почках, бессонницей и раздражительностью. А через большое количество кетоновых тел возникает неприятный запах ацетона от тела, мочи и изо рта, добавляет диетолог.
Из-за низкого количества углеводов страдает не только мозговая активность, но и настроение. Сладкое непосредственно влияет на выработку дофамина.
Читайте также Как точно получится похудеть: названы 3 условия
И напоследок главный аргумент от специалиста: кето-диета, как и любая другая диета, не помогает изменить пищевые привычки и не учит контролировать свой рацион. А значит, когда "слезете" из нее, сразу начнете набирать вес обратно.