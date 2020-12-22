Многие считают, что качественная уборка дома по физической нагрузке вполне сможет заменить полноценную тренировку в зале.

Так или это на самом деле, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Почему работа по дому и тренировки – не одно и то же. Как часто я слышу: "Зачем мне тренировки, у меня уборка два часа занимает". Вы устаете, даже потеете, мышцы ломит. Только вот накаченной попы и рельефного тела что-то не наблюдается от бытовых трудов, – отметила Медушкина.

Она пояснила, что физические действия человека условно делятся на два вида:

️навык, встроенный в мышечную память (характер – спокойный). Тело к этому виду нагрузки привыкло, поэтому эффекта не будет.

(характер – спокойный). Тело к этому виду нагрузки привыкло, поэтому эффекта не будет. ️не освоенный телом навык (характер – стрессовый). В этом случае тело получает эффект от нагрузки: теряет жировую прослойку, накачивается мышечная масса.

Ни одна генеральная уборка не заменит тренировку в зале / Фото msl-service

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Именно поэтому однообразный тренинг в итоге перестает быть эффективным. Вы скажете: "Но я же устаю! Лежать не могу – все тело ломит". Усталость – не показатель перемен, это всего лишь сигнал, что вы израсходовали дневной ресурс. Кроме того, бытовые нагрузки не держат вас в необходимом пульсовом коридоре и не упорядочены с точки зрения нагрузки на определенную зону, – разъяснила фитнес-эксперт.

По ее словам, для того чтобы накачать спину, недостаточно в течение часа стоять в наклонку, так как мышца работает по принципу "растяжение-сокращение".