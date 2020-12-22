Багато хто вважає, що якісне прибирання будинку за фізичним навантаженням цілком зможе замінити повноцінне тренування у залі.

Чи так це насправді, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

Читайте Як тренуватися, якщо постійно немає часу: поради фахівця

Чому робота по дому і тренування – не одне й те саме. Як часто я чую: "Навіщо мені тренування, у мене прибирання дві години займає". Ви втомлюєтеся, навіть потієте, м'язи ломить. Тільки ось накачаної попи і рельєфного тіла щось не спостерігається від побутової роботи, – зазначила Медушкіна.

Вона пояснила, що фізичні дії людини умовно діляться на два види:

️навик, вбудований в м'язову пам'ять (характер – спокійний). Тіло до цього виду навантаження звикло, тому ефекту не буде.

(характер – спокійний). Тіло до цього виду навантаження звикло, тому ефекту не буде. не освоєний тілом навик (характер – стресовий). У цьому випадку тіло отримує ефект від навантаження: втрачає жировий прошарок, накачується м'язова маса.

Жодне генеральне прибирання не замінить тренування в залі / Фото msl-service

Цікаво Тренування та відпочинок: як і коли ростуть м'язи

Саме тому одноманітний тренінг в результаті перестає бути ефективним. Ви скажете: "Але я ж втомлююся! Лежати не можу – все тіло ломить". Втома – не показник змін, це всього лише сигнал, що ви витратили денний ресурс. Крім того, побутові навантаження не тримають вас у необхідному пульсовом коридорі і не впорядковані з точки зору навантаження на певну зону, – роз'яснила фітнес-експертка.

За її словами, для того щоб накачати спину, недостатньо протягом години стояти в наклоні, так як м'яз працює за принципом "розтягнення-скорочення".