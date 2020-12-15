Мощная тренировка спины: видео от вице-чемпионки мира
Для того чтобы спина была красивой и здоровой, необходимо следить за рационом, а также регулярно выполнять тренировки.
Упражнения, которые помогут достичь хорошего результата, показала вице-чемпионка мира по бодибилдингу (2018), чемпионка Украины (2017), тренер Евгения Самойлова в своем Instagram.
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Тренировка состоит из 6 упражнений (смотрите видео ниже):
- Вертикальная тяга, вес на увеличение с каждым подходом: 20/15/12/10/8 р.
- Пуловер с канатом на верхнем блоке – 20 раз в 4 подхода.
- Горизонтальная тяга нижнего блока параллельным хватом (v-образная рукоятка): 15 раз в 4 подхода.
Красивая спина – это реальность / Фото pinterest
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- Тяга боком одной рукой с верхнего блока – 15 повторений в 4 подхода.
- Тяга обратным хватом в наклоне с нижнего блока – 20 раз в 3 подхода.
- Тяга каната к подбородку, сидя в наклоне (задняя дельта) – 20 раз в 4 подхода.
Как правильно выполнять упражнения:
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