Потужне тренування спини: відео від віцечемпіонки світу
Для того щоб спина була красивою і здоровою, необхідно стежити за раціоном, а також регулярно виконувати тренування.
Вправи, які допоможуть досягти гарного результату, показала віцечемпіонка світу з бодібілдингу (2018), чемпіонка України (2017), тренер Євгенія Самойлова в своєму Instagram.
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Тренування складається з 6 вправ (дивіться відео нижче):
- Вертикальна тяга, вага на збільшення з кожним підходом: 20/15/12/10/8 р.
- Пуловер з канатом на верхньому блоці – 20 разів у 4 підходи.
- Горизонтальна тяга нижнього блоку паралельним хватом (v-подібна рукоятка): 15 разів у 4 підходи.
Красива спина – це реальність / Фото pinterest
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- Тяга боком однією рукою з верхнього блоку – 15 повторень у 4 підходи.
- Тяга зворотним хватом у нахилі з нижнього блоку – 20 разів у 3 підходи.
- Тяга каната до підборіддя, сидячи у нахилі (задня дельта – 20 разів) у 4 підходи.
Як правильно виконувати вправи:
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