Сливочное масло и сало необходимо употреблять даже в том случае, если вы хотите сбросить лишние килограммы.

Самое важное – это порции, разъяснила врач, нутрициолог Наргиза Медведкова в своем Instagram.

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Можно ли употреблять масло и жир при похудении? Ответ – нужно. Все дело в количестве. Не нужно есть сало брикетами или добавлять масло при жарке литрами. Достаточно съесть 5 грамм, например, сливочного масла на завтрак, или того же самого сала, – отметила Медведкова.

Она пояснила, что жиры "являются источником быстрой энергии". Также они входят в состав мембраны клеток (защищают организм от внешней агрессивной среды) и в состав ферментов, которые принимают участие в обмене веществ и переваривании еды.

Сало можно есть даже при похудении / Фото food & mood

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Жиры входят в состав гормонов нашего организма, которые регулируют практически все процессы в нем. Например, половые гормоны, отвечающие за репродуктивную функцию. То есть в погоне за идеальным весом, важно не растерять еще и здоровье, необоснованно ограничивая себя в определенных продуктах, – резюмировала Медведкова.