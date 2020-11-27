Вершкове масло і сало необхідно вживати навіть у тому випадку, якщо ви хочете скинути зайві кілограми.

Найважливіше – це порції, роз'яснила лікарка, нутриціологиня Наргіза Медведкова у своєму Instagram.

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Чи можна вживати масло і жир під час схуднення? Відповідь – потрібно. Вся справа у кількості. Не потрібно їсти сало брикетами або додавати масло при смаженні літрами. Досить з'їсти 5 грам, наприклад, вершкового масла на сніданок, або того ж самого сала, – зазначила Медведкова..

Вона пояснила, що жири "є джерелом швидкої енергії". Також вони входять до складу мембрани клітин (захищають організм від зовнішнього агресивного середовища) і до складу ферментів, які беруть участь в обміні речовин і перетравленні їжі.

Сало можна їсти навіть при схудненні / Фото food & mood

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Жири входять до складу гормонів нашого організму, які регулюють практично всі процеси в ньому. Наприклад, статеві гормони, що відповідають за репродуктивну функцію. Тобто у гонитві за ідеальною вагою, важливо не розгубити ще й здоров'я, необґрунтовано обмежуючи себе в певних продуктах, – резюмувала Медведкова.