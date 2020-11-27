Для того щоб бути стрункою і здоровою, необхідно дотримуватися правильного раціону, що включає білки, жири і вуглеводи.

Який баланс і дефіцит калорій повинен бути, пояснила нутриціологиня Валерія Клебан у своєму Instagram.

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Можна з'їсти 1500 Ккал у вигляді великого бургера за один раз – мінімум користі, максимум ваги. А правильно складене меню дасть вам ті ж 1500 Ккал, і повністю задовольнить потреби організму в нутрієнтах. Адже білки – наш будівельний матеріал, вуглеводи – це наша енергія, а жири – гормональна функція, наші запаси і краса, – зазначила Клебан.

Вона пояснила, що добовий раціон повинен мати співвідношення білків, жирів і вуглеводів 1:1,2:4 (Б – 14-19%; Ж – 30-33%; В – 56-58% добової калорійності).

Раціон повинен включати білки, жири і вуглеводи / Фото liter

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Основні джерела білків, жирів та вуглеводів