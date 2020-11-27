Белки, жиры и углеводы: сколько их должно быть в суточном рационе
Для того чтобы быть стройной и здоровой, необходимо придерживаться правильного рациона, включающего белки, жиры и углеводы.
Какой баланс и дефицит калорий должен быть, пояснила нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.
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Можно сьесть 1500 Ккал в виде большого бургера за один присест – минимум пользы, максимум веса. А правильно составленное меню даст вам те же 1500 Ккал, и полностью удовлетворит потребности организма в нутриентах. Ведь белки – наш строительный материал, углеводы – это наша энергия, а жиры – гормональная функция, наши запасы и красота, – отметила Клебан.
Она пояснила, что суточный рацион должен иметь соотношение белков, жиров и углеводов 1:1,2:4 (Б – 14-19%; Ж – 30-33%; У – 56-58% суточной калорийности).
Рацион должен включать белки, жиры и углеводы / Фото liter
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Основные источники белков, жиров и углеводов
- Белков: яйца, птица, мясо, молочные продукты, сыры, орехи, бобовые.
- Жиров: все растительные масла, сливочное масло высокой жирности, орехи, семечки, сало.
- Углеводов: крупы (гречневая, овсяная, рис – Басмати или бурый, пшено, булгур, киноа), макароны из твердых сортов пшеницы, хлеб из цельнозерновой муки, а также все фрукты.
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