Для того чтобы быть стройной и здоровой, необходимо придерживаться правильного рациона, включающего белки, жиры и углеводы.

Какой баланс и дефицит калорий должен быть, пояснила нутрициолог Валерия Клебан в своем Instagram.

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Можно сьесть 1500 Ккал в виде большого бургера за один присест – минимум пользы, максимум веса. А правильно составленное меню даст вам те же 1500 Ккал, и полностью удовлетворит потребности организма в нутриентах. Ведь белки – наш строительный материал, углеводы – это наша энергия, а жиры – гормональная функция, наши запасы и красота, – отметила Клебан.

Она пояснила, что суточный рацион должен иметь соотношение белков, жиров и углеводов 1:1,2:4 (Б – 14-19%; Ж – 30-33%; У – 56-58% суточной калорийности).

Рацион должен включать белки, жиры и углеводы / Фото liter

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Основные источники белков, жиров и углеводов