Малоежки – люди, которые едят мало, но набирают вес, и не могут понять причину.

Почему так происходит, и в чем кроется причина, рассказала специалист по питанию Ольга Юсюз в своем Instagram.

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По словам Юсюз, в подобных ситуациях интервалы между приемами пищи составляют больше 4-х часов. Организм привыкает, что его заставляют голодать – происходит отек и скопление каловых мас. В то же время жировые клетки будут пополняться.

Потому что его (организм. – Ред.) кормить не будут, и ему нужно как-то выживать в этих условиях. Естественно, такие откосы запустят ряд заболеваний и кучу болезней. Гормональные сбои – их уже не избежать, а и того хуже запустить генетику. Там уже вспыхнет все, – пояснила Юсюз.

Она уточнила, что организм может находиться в стрессе из-за недоедания. Для того чтобы этого избежать, нужно потреблять не меньше основного обмена.

Питание должно быть сбалансированным / Фото goodhouse

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Если вы худеете, и вдруг застряли на мертвой точке, увеличьте ваш суточный каллораж на 200-400 Ккал/сутки на пару недель – это поможет вашему организму выйти из стресса, и продолжать худеть дальше, – разъяснила специалист по питанию.

Как правильно худеть

Приемы пищи каждые 2,5-3 часа

Потребление последних углеводов за 6 часов до сна

Простые углеводы должны составлять 10% всего рациона

Ужин – за 3-4 часа до сна

Перед сном обязательно нужен белковый перекус

Водный режим

"Нужно есть очень мало, чтобы похудеть" – ошибочное мнение, подчеркнула Юсюз.

Организм с пищей должен получать достаточное количество калорий (на 20% меньше, чем вы тратите) и нормальный сбалансированный состав белков, жиров и углеводов.

Если вы создаете очень большой дефицит калорий (50% и более), то вы худеете неправильно: теряете мышцы и воду, а не жир. Как только вы будете соблюдать грамотный баланс в калориях, белках, жирах и углеводах – организм начнет работать, как часы, и избавляться от лишнего жира, а не от мышц, – резюмировала Ольга Юсюз.