Малоїжки – люди, які їдять мало, але набирають вагу, і не можуть зрозуміти причину.

Чому так відбувається, і в чому криється причина, розповіла фахівець з харчування Ольга Юсюз у своєму Instagram.

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За словами Юсюз, у подібних ситуаціях інтервали між прийомами їжі складають більше 4-х годин. Організм звикає, що його змушують голодувати – відбувається набряк і скупчення калових мас. У той же час жирові клітини будуть поповнюватися.

Тому що його (організм. - Ред.) годувати не будуть, і йому потрібно якось виживати в цих умовах. Звісно, такі укоси запустять ряд захворювань і купу хвороб. Гормональні збої – їх вже не уникнути, а й того гірше запустити генетику. Там вже спалахне все, – пояснила Юсюз.

Вона уточнила, що організм може перебувати в стресі через недоїдання. Для того щоб цього уникнути, потрібно споживати не менше основного обміну.

Харчування має бути збалансованим / Фото goodhouse

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Якщо ви худнете, і раптом застрягли на мертвій точці, збільште ваш добовий калораж на 200-400 Ккал/добу на кілька тижнів – це допоможе вашому організму вийти зі стресу, і продовжувати худнути далі, – роз'яснила фахівець з харчування.

Як правильно худнути

Прийоми їжі кожні 2,5-3 години

Споживання останніх вуглеводів за 6 годин до сну

Прості вуглеводи повинні складати 10% всього раціону

Вечеря – за 3-4 години до сну

Перед сном обов'язково потрібен білковий перекус

Водний режим

"Треба їсти дуже мало, щоб схуднути" – помилкова думка, підкреслила Юсюз.

Організм з їжею повинен отримувати достатню кількість калорій (на 20% менше, ніж ви витрачаєте) і нормальний збалансований склад білків, жирів і вуглеводів.

Якщо ви створюєте дуже великий дефіцит калорій (50% і більше), то ви худнете неправильно: втрачаєте м'язи і воду, а не жир. Як тільки ви будете дотримуватися грамотного балансу в калоріях, білках, жирах і вуглеводах – організм почне працювати, як годинник, і позбавлятися від зайвого жиру, а не від м'язів, – резюмувала Ольга Юсюз.