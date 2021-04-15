От каких болезней появляется лишний вес и как их распознать: первые звоночки
Многие женщины считают причиной своего избыточного веса нарушение гормонального фона. Такое действительно случается, часто – после беременности и рождения ребенка.
Источник:Инстаграм Елены Кален
Одной из подобных проблем является гипотиреоз. Что это за болезнь и как она проявляется – рассказала эксперт в психологии снижения веса, консультант по диетологическому сопровождению и здоровому образу жизни Елена Кален.
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Самое распространенное мнение, что лишний вес появился из-за гормональных нарушений. И в этом есть доля истины, но хочется обратить внимание: да лишний вес может появиться из-за нарушения гормонального фона, но в равной степени и выработка гормонов сильно меняется при появлении лишнего веса, то есть лишний вес может стать причиной нарушения работы щитовидной железы,
– отметила Кален.
Гипотиреоз
По словам Кален, одна из распространенных проблем – гипотиреоз. Это сбой в работе щитовидной железы, который встречается чаще всего у женщин.
Какие симптомы появляются вследствие нарушения гормонального фона:
- снижение работоспособности, памяти и внимания;
- депрессия, плаксивость, раздражительность;
- выпадение волос, ухудшение качества кожи и ногтей;
- отечность;
- нарушение сна;
- потливость;
- тошнота, изменение аппетита, метеоризм, запоры;
- суставные и мышечные боли, судороги;
- замедление или учащение частоты сердечных сокращений;
- нарушения менструального цикла;
- снижение либидо.
Гормональные нарушения могут стать причиной роста веса / Фото loritom
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По словам Елены Кален, если вы заподозрили у себя гипотиреоз, следует обратиться к эндокринологу. Врач назначит анализ крови на ТТГ и УЗИ. Она пояснила, что при повышении ТТГ может понадобиться гормональная терапия, а точнее – ежедневный прием L-тироксина в индивидуальной дозировке.
Но сразу же, еще даже не доходя до врача, мы начинаем снижать вес до своей нормы, чтобы поддержать работу щитовидной железы. Потому что в ходе снижения веса ее работа восстанавливается,
– резюмировала эксперт.
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