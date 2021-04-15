Багато жінок вважають причиною своєї надмірної ваги порушення гормонального фону. Таке дійсно трапляється, часто – після вагітності і народження дитини.

Однією з подібних проблем є гіпотиреоз. Що це за хвороба і як вона проявляється – розповіла експертка в психології зниження ваги, консультантка з дієтологічного супроводу і здорового способу життя Олена Кален.

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Найпоширеніша думка, що зайва вага з'явилася через гормональні порушення. І в цьому є частка істини, але хочеться звернути увагу: так зайва вага може з'явитися через порушення гормонального фону, але в рівній мірі й вироблення гормонів сильно змінюється при появі зайвої ваги, тобто зайва вага може стати причиною порушення роботи щитовидної залози,

– зазначила Кален.

Гіпотиреоз

За словами Кален, одна з поширених проблем – гіпотиреоз. Це збій у роботі щитовидної залози, який зустрічається найчастіше у жінок.

Які симптоми з'являються внаслідок порушення гормонального фону:

зниження працездатності, пам'яті та уваги;

депресія, плаксивість, дратівливість;

випадання волосся, погіршення якості шкіри та нігтів;

набряклість;

порушення сну;

пітливість;

нудота, зміна апетиту, метеоризм, запори;

суглобові та м'язові болі, судоми;

уповільнення або почастішання частоти серцевих скорочень;

порушення менструального циклу;

зниження лібідо.

Гормональні порушення можуть стати причиною зростання ваги / Фото loritom

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За словами Олени Кален, якщо ви запідозрили у себе гіпотиреоз, слід звернутися до ендокринолога. Лікар призначить аналіз крові на ТТГ і УЗД. Вона пояснила, що при підвищенні ТТГ може знадобитися гормональна терапія, а точніше – щоденний прийом L-тироксину в індивідуальному дозуванні.

Але відразу ж, ще навіть не доходячи до лікаря, ми починаємо знижувати вагу до своєї норми, щоб підтримати роботу щитовидної залози. Тому що під час зниження ваги її робота відновлюється,

– резюмувала експертка.