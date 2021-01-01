Эти упражнения помогут избавиться от отеков и привести себя в форму после праздников. Если в новогоднюю ночь вы употребляли алкоголь и много вредной пищи – выполните эту тренировку и почувствуете себя лучше.

Про комплекс упражнений для лимфодренажной гимнастики сообщает фитнес-тренер и блогер Валентина Полуляхина в своем Instagram .

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Выполнять эту тренировку нужно утром, натощак.

Прыжки

Выполните 100 лимфодренажных прыжков. Для этого станьте ровно и пружиньте стопами, с силой ударяя пятками об пол.



Такая гимнастика улучшает движение лимфы в теле / ​​Фото Afrodita.guru

Махи руками

Стоя на одной ноге, вторую ногу вытягивайте вперед. Вместе с движением ногой, тяните вперед обе руки. Сделайте 15 повторов на каждую ногу.

Отжимания с поднятой ногой

Встаньте на колени и ладони. Одну ногу поднимите вверх и назад. Отжимайтесь в таком положении. Повторите 15 раз на каждую ногу.

Подъем ноги + сгибание

Лягте на бок. Руками поддерживайте корпус. Поднимайте прямую ногу вверх, затем сгибайте ее в колене. Повторите 15 раз в каждую сторону.

Отводим ногу

Лежа на спине, отводите ногу в сторону, затем поворачивайте назад. Сделайте то же с другой ногой. 15 повторов на каждую ногу.



Лимфодренажная гимнастика спасет от отеков / Фото 7ya

Велосипед

Выполняйте велосипед, но двигайтесь медленно, напрягайте ноги.

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Наклоны ног

Лягте на спину, ноги поднимите вверх, поддерживайте себя руками. Поочередно наклоняйте прямые ноги к голове. Сделайте по 15 раз на каждую ногу.