Ці вправи допоможуть позбутися набряків і привести себе в форму після свят. Якщо у новорічну ніч ви вживали алкоголь і багато шкідливої їжі – виконайте це тренування і відчуєте себе краще.

Про комплекс вправ для лімфодренажної гімнастики повідомляє фітнес-тренерка та блогерка Валентина Полуляхіна у своєму Instagram.

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Виконувати це тренування потрібно вранці, натщесерце.

Стрибки

Виконайте 100 лімфодренажних стрибків. Для цього станьте рівно та пружиньте стопами, з силою вдаряючи п'ятками об підлогу.



Така гімнастика покращує рух лімфи у тілі / Фото Afrodita.guru

Махи руками

Стоячи на одній нозі, другу ногу витягуйте вперед. Разом з рухом ногою, тягніть вперед обидві руки. Зробіть 15 повторів на кожну ногу.

Віджимання з піднятою ногою

Станьте на коліна та долоні. Одну ногу підійміть вгору й назад. Віджимайтеся у такому положенні. Повторіть 15 разів на кожну ногу.

Підйом ноги + згинання

Ляжте на бік. Руками підтримуйте корпус. Підіймайте пряму ногу вгору, потім згинайте її в коліні. Повторіть 15 разів на кожен бік.

Відводимо ногу

Лежачи на спині, відводьте ногу вбік, потім повертайте назад. Зробіть те саме з другою ногою. 15 повторів на кожну ногу.



Лімфодренажна гімнастика врятує від набряків / Фото 7ya

Велосипед

Виконуйте велосипед, але рухайтеся повільно, напружуйте ноги.

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Нахили ніг

Ляжте на спину, ноги підійміть догори, підтримуйте себе руками. Почергово нахиляйте прямі ноги до голови. Зробіть по 15 разів на кожну ногу.

Відео, як виконувати вправи, дивіться тут: