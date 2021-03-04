Блогер из Калифорнии Мигель Солорио, который занимается перепродажей старых кроссовок Nike, делится в сети TikTok короткими роликами с полезными советами. Так, на этот раз мужчина показал экономию века – как избавиться от заломов на обуви.

Оказывается, чтобы сделать из поношенной пары Nike новую, не нужно прощаться с любимой обувью. Тиктокер показал 3 простых шага, которые спасут любые кроссовки.

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Так, в очередном видео блогер рассказал, как избавиться от заломов на носке кроссовка. Как видно из кадров, для начала Мигель поместил внутрь обуви полотенце, чтобы зафиксировать форму. Затем мужчина намочил, хорошо отжал и прижал тряпку к носку Nike, после чего несколько раз провел по мокрой ткани утюгом. В результате кожа разгладилась, а кроссовки стали похожи на пару, которую продают в фирменном магазине.

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Как расправить складки на носке кроссовок