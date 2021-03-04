Блогер з Каліфорнії Мігель Солоріо, який займається перепродажем ношених кросівок Nike, ділиться у мережі TikTok короткими роликами з корисними порадами. Так, цього разу чоловік показав економію століття – як позбутися від заломів на взутті та надати парі нового вигляду.

Виявляється, щоб зробити з поношеної пари Nike нову, не потрібно прощатися з улюбленим взуттям. Тіктокер показав 3 прості кроки, які врятують будь-які кросівки.

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Так, у черговому відео блогер розповів, як позбутися від заломів на носку кросівка. Як видно з кадрів, для початку Мігель помістив всередину взуття рушник, щоб зафіксувати форму. Потім чоловік намочив, добре віджав і притулив ганчірку до носка Nike, після чого кілька разів провів по мокрій тканини праскою. В результаті шкіра розгладилася, а кросівки стали схожі на пару, яку продають у фірмовому магазині.

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