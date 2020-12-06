Существует мнение, что известная пищевая добавка L-карнитин способствует жиросжиганию и помогает сбросить лишний вес.

Действительно ли L-карнитин помогает расщеплять жиры, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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L-карнитин. Правда ли, что он помогает худеть? Это пищевая добавка, о которой от вас приходят вопросы чуть ли не каждый день. Потому что есть очень распространенный миф, что L-карнитин – жиросжигатель, помогает расщеплять жиры и худеть, – отметила Медушкина.

По ее словам, на самом деле "L-карнитин не принимает никакого участия в жиросжигании", а начинает работать только после того, как жиры в жировых клетках уже расщепились.

И тогда он транспортирует эти жирные кислоты внутрь клетки, в митохондриальный комплекс, где они используются в качестве энергии. Все! Никаких других функций, связанных с жирами, у L-карнитина нет, – пояснила фитнес-эксперт.

Она также привела пояснение Международного общества спортивного питания ( ISSN) и Американской коллегией спортивного питания (ACSM) относительно L-карнитина, в котором говорится, что эта добавка в некоторых случаях "отдаляет момент наступления физической усталости и снижает накопление лактата в мышцах".

Кроме того, если принимать ее в течение двух недель в дозировке 2 г/сутки, в организме снижаются показатели маркеров мышечных повреждений.

Л-карнитин – известная добавка / Фото fitseven

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Также L-карнитин повышает устойчивость к высоким нагрузкам у тренированных спортсменов.

Екатерина Медушкина уточнила, что человек получает L-карнитин с пищей. В частности, из мяса, рыбы, молочных продуктов.

Суточная потребность взрослого человека – 300 мг. Столько содержится, например, в 300-400 граммах говядины. Если вы едите животную пищу и у вас сбалансированный рацион, то вы получаете L-карнитин из множества продуктов – и вам его более чем достаточно, – резюмировала фитнес-эксперт.