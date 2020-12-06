Існує думка, що відома харчова добавка L-карнітин сприяє жироспалюванню і допомагає скинути зайву вагу.

Чи справді L-карнітин допомагає розщеплювати жири, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.

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L-карнітин. Чи правда, що він допомагає худнути? Це харчова добавка, про яку від вас приходять питання мало не кожен день. Тому що є дуже поширений міф, що L-карнітин – жироспалювач, який допомагає розщеплювати жири і худнути, – зазначила Медушкіна.

За її словами, насправді "L-карнітин не бере жодної участі у жироспалюванні", а починає працювати тільки після того, як жири в жирових клітинах вже розщепилися.

І тоді він транспортує ці жирні кислоти всередину клітини, в мітохондріальний комплекс, де вони використовуються як енергія. Усе! Ніяких інших функцій, пов'язаних з жирами, у L-карнітину немає, – пояснила фітнес-експертка.

Вона також привела пояснення Міжнародного товариства спортивного харчування (ISSN) і Американською колегією спортивного харчування (ACSM) щодо L-карнітину, в якому говориться, що ця добавка у деяких випадках "віддаляє момент настання фізичної втоми і знижує накопичення лактату в м'язах".

Крім того, якщо приймати її протягом двох тижнів у дозуванні 2 г/добу, в організмі знижуються показники маркерів м'язових пошкоджень.

Л-карнітин – відома добавка / Фото fitseven

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Також L-карнітин підвищує стійкість до високих навантажень у тренованих спортсменів.

Катерина Медушкіна уточнила, що людина отримує L-карнітин з їжею. Зокрема, з м'яса, риби, молочних продуктів.

Добова потреба дорослої людини – 300 мг. Стільки міститься, наприклад, в 300-400 грамах яловичини. Якщо ви їсте продукти рослинного походження і у вас збалансований раціон, то ви отримуєте L-карнітин з безлічі продуктів – і вам його більш ніж достатньо, – резюмувала фітнес-експертка.