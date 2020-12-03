Красивые ягодицы: как правильно питаться и от каких продуктов отказаться
Чтобы иметь красивые и упругие ягодицы, только спорта недостаточно. Необходимо также правильно питаться.
Сколько белков и углеводов употреблять, и от каких продуктов нужно отказаться, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.
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Тренировки тренировками, но ведь мы знаем, что 80% успеха зависит от питания. И можно жить в зале, но если с питанием беда, то стройных, красивых и аппетитных ягодиц вы никогда не увидете, – отметила Медушкина.
Основные моменты питания для роста ягодиц
- Положительный энергобаланс. С пищей должно поступать больше калорий, чем вы тратите. Профицит составляет не более 15% суточной нормы.
- Повышенное количество белка (он является строительным материалом для мышечной ткани) – 1,5 г на 1 кг веса.
- Сложные углеводы являются энергией для роста мышц, поэтому их необходимо употреблять не менее 5-6 г на 1 кг веса.
Для роста ягодиц необходимо правильное питание / Фото 365news
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От каких продуктов нужно отказаться
- сахар и все сахаросодержащие продукты
- соки и сладкие газированные напитки
- колбасные изделия и магазинные полуфабрикаты
- различные копчености, соленья и маринады
- чипсы и прочие снеки
- кондитерские и хлебобулочные изделия из белой муки
- крупы: белый рис, манная крупа, кус-кус и картофель
- фрукты: бананы, виноград, хурма, инжир
- крепкий алкоголь, пиво.
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