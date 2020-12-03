Чтобы иметь красивые и упругие ягодицы, только спорта недостаточно. Необходимо также правильно питаться.

Сколько белков и углеводов употреблять, и от каких продуктов нужно отказаться, рассказала фитнес-эксперт Екатерина Медушкина в Instagram.

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Тренировки тренировками, но ведь мы знаем, что 80% успеха зависит от питания. И можно жить в зале, но если с питанием беда, то стройных, красивых и аппетитных ягодиц вы никогда не увидете, – отметила Медушкина.

Основные моменты питания для роста ягодиц

Положительный энергобаланс. С пищей должно поступать больше калорий, чем вы тратите. Профицит составляет не более 15% суточной нормы. Повышенное количество белка (он является строительным материалом для мышечной ткани) – 1,5 г на 1 кг веса. Сложные углеводы являются энергией для роста мышц, поэтому их необходимо употреблять не менее 5-6 г на 1 кг веса.

Для роста ягодиц необходимо правильное питание / Фото 365news

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От каких продуктов нужно отказаться