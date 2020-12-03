Гарні сідниці: як правильно харчуватися та від яких продуктів відмовитися
Щоб мати гарні і пружні сідниці, тільки спорту недостатньо. Необхідно також правильно харчуватися.
Скільки білків і вуглеводів вживати, і від яких продуктів потрібно відмовитися, розповіла фітнес-експертка Катерина Медушкіна в Instagram.
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Тренування тренуваннями, але ж ми знаємо, що 80% успіху залежить від харчування. І можна жити в залі, але якщо з харчуванням біда, то струнких, гарних і апетитних сідниць ви ніколи не побачите, – зазначила Медушкіна.
Основные моменты питания для роста ягодиц
- Позитивний енергобаланс. З їжею має надходити більше калорій, ніж ви витрачаєте. Профіцит складає не більше 15% добової норми.
- Підвищена кількість білка (він є будівельним матеріалом для м'язової тканини) – 1,5 г на 1 кг ваги.
- Складні вуглеводи є енергією для росту м'язів, тому їх необхідно вживати не менше 5-6 г на 1 кг ваги.
Для росту сідниць необхідне правильне харчування / Фото 365news
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Від яких продуктів потрібно відмовитися
- цукор і всі цукровмісні продукти
- соки і солодкі газовані напої
- ковбасні вироби і магазинні напівфабрикати
- різні копченості, соління й маринади
- чіпси та інші снеки
- кондитерські та хлібобулочні вироби з білої муки
- крупи: білий рис, манна крупа, кус-кус і картопля
- фрукти: банани, виноград, хурма, інжир
- міцний алкоголь, пиво.
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