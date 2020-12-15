Когда нужно остановить похудение: перечень причин
Если вы уже долгое время теряете вес, возможно, нужно на некоторое время остановиться. Сообщаем причины, которые являются весомыми для того, чтобы приостановить похудение.
О том, почему нужно перестать худеть, сообщает Active 24.
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Даже если вы еще не достигли желаемого веса, время от времени давайте организму отдохнуть / Фото jamadvice.com.ua
Если вы долго придерживаетесь диеты с дефицитом калорий, а также полноценно тренируетесь, организм может истощиться. Реакцией тела станет бессонница, слабость, пониженный иммунитет и потеря работоспособности.
Чтобы избежать таких симптомов, время от времени поднимайте уровень калорийности пищи до нормального, без дефицита. Это нужно делать хотя бы раз в два месяца. Дайте организму отдохнуть.
Если все время ограничивать количество калорий, похудение может остановиться из-за привыкания организма / Фото Goodhouse
Когда нужно прервать похудение:
- Если диета длится более 8-12 недель.
- Если вы чувствуете, что энергии не хватает даже на обычные дела.
- Если вы хотите нарастить мышцы.
- Если сил на тренировку нет и спорт становится невыносимым.
- Тогда, когда в вашей жизни и так слишком много стрессов.
- Если состояние здоровья не позволяет больше худеть.
Если чувствуете слабость и недостаток энергии, увеличьте количество калорий / Фото Goodhouse
Если вы прервете похудение по одной из этих причин, через некоторое время вы всегда сможете вернуться к нему. Не отчаивайтесь и дайте организму выйти из стрессовой ситуации.
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Совет: если вы заболели, не ограничивайте себя в калориях. Обычно организм во время болезни и сам не хочет принимать слишком много еды. Но в это время забудьте о диете и дайте себе то, чего вам хочется.
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