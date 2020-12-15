Если вы уже долгое время теряете вес, возможно, нужно на некоторое время остановиться. Сообщаем причины, которые являются весомыми для того, чтобы приостановить похудение.

О том, почему нужно перестать худеть, сообщает Active 24 .

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Даже если вы еще не достигли желаемого веса, время от времени давайте организму отдохнуть / Фото jamadvice.com.ua

Если вы долго придерживаетесь диеты с дефицитом калорий, а также полноценно тренируетесь, организм может истощиться. Реакцией тела станет бессонница, слабость, пониженный иммунитет и потеря работоспособности.

Чтобы избежать таких симптомов, время от времени поднимайте уровень калорийности пищи до нормального, без дефицита. Это нужно делать хотя бы раз в два месяца. Дайте организму отдохнуть.



Если все время ограничивать количество калорий, похудение может остановиться из-за привыкания организма / Фото Goodhouse

Когда нужно прервать похудение:

Если диета длится более 8-12 недель. Если вы чувствуете, что энергии не хватает даже на обычные дела. Если вы хотите нарастить мышцы. Если сил на тренировку нет и спорт становится невыносимым. Тогда, когда в вашей жизни и так слишком много стрессов. Если состояние здоровья не позволяет больше худеть.



Если чувствуете слабость и недостаток энергии, увеличьте количество калорий / Фото Goodhouse

Если вы прервете похудение по одной из этих причин, через некоторое время вы всегда сможете вернуться к нему. Не отчаивайтесь и дайте организму выйти из стрессовой ситуации.

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