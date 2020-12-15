Якщо ви вже протягом тривалого часу втрачаєте вагу, можливо, потрібно на деякий час зупинитися. Повідомляємо причини, що є вагомими для того, аби призупинити схуднення.

Про те, чому потрібно перестати худнути, повідомляє Active 24.

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Навіть якщо ви ще не досягли бажаної ваги, час від часу давайте організму перепочити / Фото jamadvice.com.ua

Якщо ви довго дотримуєтеся дієти з дефіцитом калорій, а також повноцінно тренуєтеся, організм може виснажитися. Реакцією тіла стане безсоння, слабкість, знижений імунітет і втрата працездатності.

Щоб уникнути таких симптомів, час від часу підіймайте рівень калорійності їжі до нормального, без дефіциту. Це потрібно робити хоча б раз на два місяці. Дайте організму відпочити.



Якщо весь час обмежувати кількість калорій, схуднення може зупинитися через звикання організму / Фото Goodhouse

Коли потрібно перервати схуднення:

Якщо дієта триває понад 8-12 тижнів. Якщо ви відчуваєте, що енергії не вистачає навіть на буденні справи. Якщо ви хочете наростити м'язи. Якщо сил на тренування нема і спорт стає нестерпним. Тоді, коли у вашому житті й так надто багато стресів. Якщо стан здоров'я не дозволяє більше худнути.



Якщо відчуваєте слабкість і нестачу енергії, збільшіть кількість калорій / Фото Goodhouse

Якщо ви перервете схуднення через одну з цих причин, через певний час ви завжди зможете повернутися до нього. Не впадайте у відчай і дайте організму вийти зі стресової ситуації.

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Порада: якщо ви захворіли, не обмежуйте себе в калоріях. Зазвичай організм під час хвороби й сам не хоче вживати надто багато їжі. Але на цей час забудьте про дієту і дайте собі те, чого вам хочеться.