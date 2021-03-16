Многие девушки, которые пытаются избавиться от лишних килограммов, регулярно встают на весы. Однако есть случаи, когда увиденным цифрам верить нельзя.

Когда не следует ориентироваться на вес – пояснила фитнес-тренер и блогер София Куртаева.

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Есть ситуации, в которых не стоит вставать на весы, потому что с вероятностью в 90% они покажут значительный плюс,

– отметила Куртаева.

Когда не нужно верить весам

1. На следующий день после силовой тренировки

Фитнес-тренер пояснила, что после силовой нагрузки, мышцы становятся объемнее и тяжелее, поэтому не стоит становиться на весы и делать измерения в сантиметрах. Взвеситься лучше через 2-3 дня.

2. Перед критическими днями

За несколько дней до и в критические дня цифры на весах могут сильно "прыгать". В частности, вес может возрастать за один день на 1,5-3 килограмма. По словам Куртаевой, через 3-4 дня вес придет в норму.

3. После бессонной ночи

Если вы не спали ночью или не выспались – может быть отек и застой жидкости в пределах 2 килограмм. Вес придет в норму, когда режим сна наладится.

Вес нужно контролировать, но не зацикливаться на цифрах / Фото Pixabay

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4. После углеводного обжорства

Ела весь день булки/шоколадки/пиццу и так далее? Встала на следующий день, а там бац и сразу +1,5 килограмма. Какие первые мысли? "Я потолстела". А на самом деле – просто отекла. Чтобы реально набрать 1,5 килограмма жира, надо уйти в зажор на пару недель. Так что не выдумывай,

– подчеркнула София Куртаева.

5. После алкогольного загула

После употребления алкоголя возможен отек, застой жидкости, плюс на весах и в объемах.

6. После соленого

Если вы ели вечером соленую рыбу, солянку, копченые сыры и прочие подобные продукты – на утро вес возрастет.

Фитнес-тренер рекомендует следить за весом, однако делать это с помощью собственных ощущений. Важно, чтобы психологическое здоровье также было в норме.