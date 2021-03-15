В последние годы очень многие отказываются от сахара. Для кофе и приготовления еды часто используются альтернативные подсластители.

Чем и как можно заменить сахар – рассказала коуч по интервальному голоданию и кето-питанию Ольга Мюнц.

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Сахзамы – какие лучше выбрать? Стевию, эритрол, монкфрут. Эти кето-подсластители натуральные, содержат 0 или мизер калорий и углеводов, не провоцируют скачки сахара и инсулина, безопасны в умеренных количествах,

– отметила Мюнц.

Особенности сахарозаменителей

По словам коуча, сахзамы нужно употреблять осторожно. Например, подсластить кофе или порадовать себя кето-десертом.

Стевия / Стевиозид (в 200-350 раз слаще сахара). Ее источником являются листья южноамериканского растения Stevia rebaudiana. К минусам можно отнести непосредственно привкус самой стевии (она горчит) и сложный рассчет дозировки для замены сахара в рецептах. Эритрол / Эритрит (на 30% менее сладкий, чем сахар).Его источником является кукуруза или кукурузный крахмал.

Этот спирт естественным образом присутствует также во многих фруктах. Он прост и удобен в применении. В кето-рецептах чаще всего используют эритрол – он хорошо себя "ведет" в выпечке, им легко заменить сахар, большинство людей хорошо переносят этот сахзам,

– добавила Мюнц.

Недостатки этого сахзама – послевкусие ("холодок" на языке) и возможность вздутия, газообразования или диареи.

Стевия – один из самых популярных сахзамов / Фото growfood

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Монкфрут (фрукт монаха, лу хан го) – в 150-200 раз слаще сахара. Источник – плоды монкфрута, который в Китае используется в лечебных целях и в качестве подсластителя.

Благодаря высокой сладости могрозидов расход этого сахзама минимален. К тому же, он имеет приятный вкус и не вызывает расстройств со стороны ЖКТ,

– уточнила коуч.

Однако минусы у этого подсластителя также есть. В частности, высокая стоимость и примеси в его составе.

Ольга Мюнц подчеркнула, что подсластители лучше использовать как можно реже.