Чим і як замінити цукор: 3 варіанти для випічки, десертів та кави
Останніми роками дуже багато хто відмовляється від цукру. Для кави та приготування їжі часто використовуються альтернативні підсолоджувачі.
Джерело:Інстаграм Ольги Мюнц
Чим і як можна замінити цукор – розповіла коуч з інтервального голодування і кето-харчування Ольга Мюнц.
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Цукрозамінники – які краще вибрати? Стевію, ерітрол, монкфрут. Ці кето-підсолоджувачі натуральні, містять 0 або мізер калорій і вуглеводів, не провокують скачки цукру та інсуліну, безпечні у помірних кількостях,
– зазначила Мюнц.
Особливості цукрозамінників
За словами коуча, цукрозамінники потрібно вживати обережно. Наприклад, підсолодити кавиу або порадувати себе кето-десертом.
- Стевія / Стевіозид (у 200-350 разів солодша, ніж цукор). Її джерелом є листя південноамериканської рослини Stevia rebaudiana. До мінусів можна віднести безпосередньо присмак самої стевії (вона гірчить) і складний розрахунок дозування для заміни цукру в рецептах.
- Ерітрол / Ерітрит (на 30% менш солодкий, ніж цукор). Його джерелом є кукурудза або кукурудзяний крохмаль.
Цей спирт природним чином присутній також у багатьох фруктах. Він простий і зручний у застосуванні. У кето-рецептах найчастіше використовують ерітрол – він добре себе "веде" у випічці, їм легко замінити цукор, більшість людей добре переносять цей сахзам,
– додала Мюнц.
Недоліки цього цукрозамінника – післясмак ("холодок" на язиці) і можливість здуття, газоутворення або діареї.
Стевія – один з найпопулярніших цукрозамінників / Фото growfood
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- Монкфрут (фрукт монаха, лу хан го) – у 150-200 разів солодший, ніж цукор. Джерело – плоди монкфрута, який в Китаї використовується в лікувальних цілях і як підсолоджувач.
Завдяки високій солодощі могрозидів витрата цього цукрозамінника мінімальна. До того ж, він має приємний смак і не викликає розладів з боку шлунково-кишкового тракту,
– уточнила коуч.
Однак мінуси у цього підсолоджувача також є. Зокрема, висока вартість і домішки в його складі.
Ольга Мюнц підкреслила, що підсолоджувачі краще використовувати якомога рідше.
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