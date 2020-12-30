Кето-диета: какие продукты можно есть
Если вы решили придерживаться кетогенной диеты, необходимо знать, что же из продуктов питания можно употреблять.
Что разрешается и рекомендуется есть на кето-диете, рассказали медики Клиники диетологии Самойленко в Instagram.
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Список кето-продуктов
1. Жирное мясо (куриные голени и бедра, говядина, баранина, свинина, сало, бекон).
2. Жирная рыба (слабосоленая семга, лосось, форель, скумбрия, сардины, сельдь, толстолоб, сом и другие по вкусу).
3. Яйца.
4. Жирное сливочное масло.
5. Растительные масла.
Тщательно следите за продуктами в рационе / Фото zip
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6. Авокадо. Следует уточнить, что это единственный фрукт, который разрешен на кето-диете.
7. Малосольные или соленые огурцы (без сахара!).
8. Квашеная капуста без сахара.
9. Все овощи, которые растут над поверхностью земли (цветная, белокачанная и брюссельская капуста, брокколи, шпинат и другие листовые овощи, зелень, огурцы, спаржа, зеленые стручки фасоли, кабачки, редис, томаты черри).
Указанные продукты являются базой для кето-диеты. Не забывайте о пропорциях в рационе: жиры – 75%; белки – 20%; углеводы – 5%.
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