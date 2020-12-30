Кето-дієта: які продукти можна їсти
Якщо ви вирішили дотримуватися кетогенної дієти, необхідно знати, що ж з продуктів харчування можна вживати.
Що дозволено й рекомендується їсти на кето-дієті, розповіли медики Клініки дієтології Самойленко в Instagram.
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Список кето-продуктів
1. Жирне м'ясо (курячі гомілки і стегна, яловичина, баранина, свинина, сало, бекон).
2. Жирна риба (слабосолона сьомга, лосось, форель, скумбрія, сардини, оселедець, товстолоб, сом та інші за смаком).
3. Яйця.
4. Жирне вершкове масло.
5. Рослинні масла.
Ретельно стежте за продуктами в раціоні / Фото zip
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6. Авокадо. Слід уточнити, що це єдиний фрукт, який дозволений на кето-дієті.
7. Малосольні або солоні огірки (без цукру!).
8. Квашена капуста без цукру.
9. Всі овочі, які ростуть над поверхнею землі (кольорова, білокачанна і брюссельська капуста, брокколі, шпинат та інші листові овочі, зелень, огірки, спаржа, зелені стручки квасолі, кабачки, редис, томати черрі).
Зазначені продукти є базою для кето-дієти. Не забувайте про пропорції в раціоні: жири – 75%; білки – 20%; вуглеводи – 5%.
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