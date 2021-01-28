Большинство использует в быту пшеничную муку – это наиболее популярный и доступный продукт. Однако есть вариант намного полезнее.

Источник: инстаграм Анастасии Полтавской

Какая польза и вред от пшеничной муки, и чем можно ее заменить, рассказала тренер, диетолог Анастасия Полтавская.

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С древних времен люди дробили пшеничные зерна камнями, а затем превращали злаки в мелкий порошок. Сейчас зерна практически полностью очищают от грубых оболочек, оставляя только их ядра. Такая технология лишает муку клетчатки и большинства витаминов. К тому же ее дополнительно белят и начиняют консервантами, чтобы увеличить срок годности, – отметила Полтавская.

Что есть в составе пшеничной муки

Глютен. Благодаря нему из муки получается эластичное тесто. Но клейковина противопоказана людям с индивидуальной непереносимостью и может спровоцировать нарушения в пищеварительной системе.

Благодаря нему из муки получается эластичное тесто. Но людям с индивидуальной непереносимостью и может спровоцировать нарушения в пищеварительной системе. Углеводы. Они провоцируют резкое повышения сахара в крови. Именно поэтому врачи не рекомендуют употреблять мучные изделия людям с диабетом и лишним весом.

Они провоцируют резкое повышения сахара в крови. Именно поэтому врачи не рекомендуют употреблять мучные изделия людям с диабетом и лишним весом. Клетчатка – в белой муке ее количество минимально.

– в белой муке ее количество минимально. Минералы и витамины группы В, Е, РР, а также кальций, железо, фосфор, магний, марганец, медь, калий и цинк.

Какие сорта пшеничной муки бывают и чем они отличаются

Высший – подвергается наиболее сильной очистке, и теряет при этом клетчатку и витамины. Содержит до 14% глютена. Из этого сорта получается самая вкусная выпечка.

– подвергается наиболее сильной очистке, и теряет при этом клетчатку и витамины. Содержит до 14% глютена. Из этого сорта получается самая вкусная выпечка. Первый сорт производится из смеси муки твердых и мягких сортов. Содержит больше клетчатки и около 11% глютена.

производится из смеси муки твердых и мягких сортов. Содержит больше клетчатки и около 11% глютена. В составе второго сорта – много крахмала, но менее 10% глютена.

Обойная мука крупного помола производится из внешних оболочек зерна и содержит массу полезных веществ. Однако в чистом виде она не подходит для замешивания теста, – рассказала диетолог.

Пшеничную можно заменить другой мукой / Фото ua.all

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Чем заменить пшеничную муку

Ржаная мука. В ее составе на 30% больше железа и на 50% калия и магния.

Рисовая – является лидером по содержанию белка и крахмала. Кроме того, в ее составе нет глютена. Из минусов – может вызывать запоры (при частом употреблении).

Гречневая – содержит растительный белок и витамины группы B и E, но в ней нет клетчатки.

Овсяная – богата грубыми волокнами, минералами и витаминами.

Льняная – считается одной из самых низкокалорийных. Часто используется при лечебной диете в случае проблем с ЖКТ.