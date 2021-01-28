Більшість використовує у побуті пшеничне борошно – це найбільш популярний і доступний продукт. Однак є варіанти значно корисніші.

Джерело: інстаграм Анастасії Полтавської

Яка користь і шкода від пшеничного борошна, і чим можна його замінити, розповіла тренерка, дієтологиня Анастасія Полтавська.

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З давніх часів люди дробили пшеничні зерна камінням, а потім перетворювали злаки на дрібний порошок. Зараз зерна практично повністю очищають від грубих оболонок, залишаючи тільки їхні ядра. Така технологія позбавляє борошно клітковини і більшості вітамінів. До того ж її додатково білять і начиняють консервантами, щоб збільшити термін придатності, – зазначила Полтавська.

Що є у складі пшеничного борошна

Глютен . Завдяки йому з борошна виходить еластичне тісто. Але клейковина протипоказана людям з індивідуальною непереносимістю і може спровокувати порушення у травній системі.

. Завдяки йому з борошна виходить еластичне тісто. Але людям з індивідуальною непереносимістю і може спровокувати порушення у травній системі. Вуглеводи . Вони провокують різке підвищення цукру в крові. Саме тому лікарі не рекомендують вживати борошняні вироби людям з діабетом і зайвою вагою.

. Вони провокують різке підвищення цукру в крові. Саме тому лікарі не рекомендують вживати борошняні вироби людям з діабетом і зайвою вагою. Клітковина – в білому борошні її кількість мінімальна.

– в білому борошні її кількість мінімальна. Мінерали і вітаміни групи В, Е, РР, а також кальцій, залізо, фосфор, магній, марганець, мідь, калій і цинк.

Які сорти пшеничного борошна бувають і чим вони відрізняються

Вищий – піддається найбільш сильному очищенню, і втрачає при цьому клітковину і вітаміни. Містить до 14% глютену. З цього сорту виходить найсмачніша випічка.

– піддається найбільш сильному очищенню, і втрачає при цьому клітковину і вітаміни. Містить до 14% глютену. З цього сорту виходить найсмачніша випічка. Перший сорт виробляється із суміші борошна твердих і м'яких сортів. Містить більше клітковини і близько 11% глютену.

виробляється із суміші борошна твердих і м'яких сортів. Містить більше клітковини і близько 11% глютену. У складі другого сорту – багато крохмалю, але менше, ніж 10% глютену.

Обойне борошно грубого помелу виготовляється із зовнішніх оболонок зерна і містить масу корисних речовин. Однак у чистому вигляді воно не підходить для замішування тіста, – розповіла дієтологиня.

Пшеничную можно заменить другой мукой / Фото ua.all

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Чим замінити пшеничне борошно

Житнє борошно. В його складі на 30% більше заліза і на 50% калію і магнію.

Рисове – є лідером за вмістом білка і крохмалю. Крім того, в його складі немає глютену. З мінусів – може викликати запори (при частому вживанні).

Гречнане – містить рослинний білок і вітаміни групи B і E, але в ньому немає клітковини.

Вівсяне – багате на грубі волокна, мінерали і вітаміни.

Льняне – вважається одним з найбільш низькокалорійних. Часто використовується при лікувальній дієті у разі проблем із шлунково-кишковим трактом.