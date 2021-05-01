На его приготовление уйдет всего несколько минут. Рецептом вкусного пасхального салата поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.
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Простой, полезный и очень сытный салат. Ингредиенты можно оставить как крупно нарезанными, так и порубить мелко. Будет одинаково вкусно,
– отметила Боржемская.
Вкусный салат с брокколи, курицей и маслинами
Ингредиенты:
- Брокколи – 600 грамм.
- Куриная грудка – 500 грамм.
- Маслины – 1 банка.
- Твердый сыр – 70 грамм.
- Сметана – 100 грамм.
Пасхальный салат удивит ваших гостей / Фото pinterest
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Как готовить:
- Брокколи и куриную грудку отвариваем и нарезаем небольшими кусочками.
- Маслины режем пополам или оставляем целыми и добавляем к салату.
- Добавляем натертый сыр.
- Заправляем салат сметаной.
Салат с брокколи – это не только вкусно, но и полезно / Фото Pixabay