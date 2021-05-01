На его приготовление уйдет всего несколько минут. Рецептом вкусного пасхального салата поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

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Простой, полезный и очень сытный салат. Ингредиенты можно оставить как крупно нарезанными, так и порубить мелко. Будет одинаково вкусно,

– отметила Боржемская.

Вкусный салат с брокколи, курицей и маслинами

Ингредиенты:

Брокколи – 600 грамм.

Куриная грудка – 500 грамм.

Маслины – 1 банка.

Твердый сыр – 70 грамм.

Сметана – 100 грамм.

Пасхальный салат удивит ваших гостей / Фото pinterest

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Как готовить:

Брокколи и куриную грудку отвариваем и нарезаем небольшими кусочками.

Маслины режем пополам или оставляем целыми и добавляем к салату.

Добавляем натертый сыр.

Заправляем салат сметаной.

Салат с брокколи – это не только вкусно, но и полезно / Фото Pixabay