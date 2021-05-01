На его приготовление уйдет всего несколько минут. Рецептом вкусного пасхального салата поделилась фитнес-тренер Марина Боржемская.

Интересно Что и как есть на Пасху, чтобы не пришлось худеть: советы диетолога

Простой, полезный и очень сытный салат. Ингредиенты можно оставить как крупно нарезанными, так и порубить мелко. Будет одинаково вкусно,
– отметила Боржемская.

Вкусный салат с брокколи, курицей и маслинами

Ингредиенты:

  • Брокколи – 600 грамм.
  • Куриная грудка – 500 грамм.
  • Маслины – 1 банка.
  • Твердый сыр – 70 грамм.
  • Сметана – 100 грамм.

Пасхальный салат удивит ваших гостей / Фото pinterest

Полезно Чем удивить гостей в праздники: пошаговый рецепт вкусного, но простого блюда

Как готовить:

  • Брокколи и куриную грудку отвариваем и нарезаем небольшими кусочками.
  • Маслины режем пополам или оставляем целыми и добавляем к салату.
  • Добавляем натертый сыр.
  • Заправляем салат сметаной.

Салат с брокколи – это не только вкусно, но и полезно / Фото Pixabay

 