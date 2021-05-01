На його приготування піде лише кілька хвилин. Рецептом смачного великоднього салату поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.
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Простий, корисний та дуже ситний салат. Інгредієнти можна залишити як крупно нарізаними, так і порубати дрібно. Буде однаково смачно,
– зазначила Боржемська.
Смачний салат з броколі, куркою та маслинами
Інгредієнти:
- Броколі – 600 грамів.
- Куряча грудка – 500 грамів.
- Маслини – 1 банка.
- Твердий сир – 70 грамів.
- Сметана – 100 грамів.
Великодній салат здивує ваших гостей / Фото pinterest
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Як готувати:
- Броколі та курячу грудку відварюємо й нарізаємо невеликими шматочками.
- Маслини ріжемо навпіл чи залишаємо цілими та додаємо до салату.
- Додаємо натертий сир.
- Заправляємо салат сметаною.
Салат з броколі – це не тільки смачно, але й корисно / Фото Pixabay