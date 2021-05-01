На його приготування піде лише кілька хвилин. Рецептом смачного великоднього салату поділилася фітнес-тренерка Марина Боржемська.

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Простий, корисний та дуже ситний салат. Інгредієнти можна залишити як крупно нарізаними, так і порубати дрібно. Буде однаково смачно,

– зазначила Боржемська.

Смачний салат з броколі, куркою та маслинами

Інгредієнти:

Броколі – 600 грамів.

Куряча грудка – 500 грамів.

Маслини – 1 банка.

Твердий сир – 70 грамів.

Сметана – 100 грамів.

Великодній салат здивує ваших гостей / Фото pinterest

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Як готувати:

Броколі та курячу грудку відварюємо й нарізаємо невеликими шматочками.

Маслини ріжемо навпіл чи залишаємо цілими та додаємо до салату.

Додаємо натертий сир.

Заправляємо салат сметаною.

Салат з броколі – це не тільки смачно, але й корисно / Фото Pixabay